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Vadi İstanbul AVM, şehrin en bilindik alışveriş ve yaşam merkezlerinden biridir. Ayrıca sadece AVM olarak değil, 300.000 metrekare ofis alanı ile hizmet vermektedir. Vadi İstanbul çalışma saatleri 2023 hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız AVM’nin açılış ve kapanış saatlerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Vadi İstanbul AVM Çalışma Saatleri 2023

“Vadi İstanbul AVM kaçta açılıyor?” ve “Vadi İstanbul AVM kaçta kapanıyor?” sorusu, konu hakkında bilgi edinmek isteyenlerin internet üzerinden araştırdığı konular arasındadır. Vadi İstanbul AVM çalışma saatleri, ülke genelindeki tüm alışveriş merkezleri ile aynıdır. Dini-resmi bayramlar ve özel günlerde açılış saatleri değişebilmektedir. Bu gibi durumlarda Vadi İstanbul AVM’nin resmi internet sitesinden en güncel bilgileri edinebilir ya da müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Vadi İstanbul AVM Kaçta Açılıyor?

Alışveriş merkezleri pek çok mağazayı, restoranı ve aktivite alanlarını aynı anda bulabileceğiniz yaşam merkezleridir. Bu nedenle açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi edinerek yola çıkmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır. Açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi edinmek, zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye zemin hazırlar. AVM’ye ayrılan vaktin kalitesini de arttırır. 2017 yılında hizmete açılan Vadi İstanbul AVM, diğer tüm alışveriş merkezleri gibi 10.00 itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açmaktadır. Bu saat aralığında AVM’nin tüm hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Vadi İstanbul AVM Kaçta Kapanıyor?

Alışveriş merkezlerine olan ilgi nedeniyle AVM’lerin açılış ve kapanış saatleri merak konusu olmuştur. AVM’ler yurt genelinde aynı saat aralıklarında hizmet verir. Vadi İstanbul AVM, diğer tüm AVM’ler gibi saat 22.00 itibarıyla kapanmaktadır. Vadi İstanbul çalışma saatleri 2023 yılında değişiklik göstermemektedir.

Vadi İstanbul AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Hafta içi stabil yoğunluğunu koruyan Vadi İstanbul AVM, hafta sonunun gelmesi ile birlikte en yoğun günlerini yaşamaktadır. Hafta içi çalışan kişilerin hafta sonu tatilini değerlendirmek için tercih ettiği Vadi İstanbul’un çalışma saatleri hafta sonunda da değişmemektedir. Özel gün ve bayramlar dışında, hafta içi ve hafta sonu 10.00 / 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.