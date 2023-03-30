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Haberler Gündem Zorlu Center Çalışma Saatleri 2023: Zorlu Center AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Zorlu Center çalışma saatleri 2023: Zorlu Center AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezlerinin popülerliği gün geçtikçe artmakta ve her yaş grubuna hitap eden hizmetleri ile yoğunluğunu korumaktadır. Hem aile hem de arkadaş gruplarının alışveriş yapmak ve vakit geçirmek için ilk tercihleri arasında yer alır. İstanbul, AVM açısından en zengin şehirlerin başında gelir. Peki, Zorlu Center AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2023 Zorlu Center çalışma saatleri

Zorlu Center Çalışma Saatleri 2023: Zorlu Center AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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En çok tercih edilen AVM’lerin ilk sıralarında ise Zorlu Center yer alır. Zorlu Center’ı ziyaret etmek isteyen kişiler, AVM’nin çalışma saatlerini internet üzerinden araştırmaktadır. Zorlu Center çalışma saatleri 2023 yılında değişiklik göstermemiş olup, diğer yıllarda olduğu gibi aynı saat aralıklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, Zorlu Center kaça kadar açık? Zorlu Center AVM kaçta kapanıyor? Zorlu Center hafta sonu kaça kadar açık? İşte tüm detaylar...

Zorlu Center Çalışma Saatleri 2023

İstanbul’un en hareketli bölgesinde bulunan Zorlu Center, 2013 yılında hizmete açılmıştır. Levazım ve Zincirlikuyu’ya yürüme mesafesi olan AVM’ye pek çok noktadan ulaşım mümkündür. Sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda büyük bir yaşam merkezidir. Ofis, rezidans ve Zorlu PSM (Performans Sanatları Merkezi) ile geniş bir kitleye hitap eder. Gün içinde alışverişe çıkan insanların ilk duraklarından biri olan Zorlu Center AVM, yerli ve yabancı dünyaca ünlü markaların mağazaları ile hizmet verir. Peki, Zorlu Center çalışma saatleri 2023 yılında güncellendi mi? Her AVM, aynı saatlerde hizmet sunar. İstanbul’daki diğer AVM’lerde olduğu gibi Zorlu Center da günün büyük bir kısmında ziyaret edilebilir. Sadece özel günler ve bayramlarda açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik meydana gelebilir.

Zorlu Center AVM Kaçta Açılıyor?

Alışveriş merkezleri sayısız insanın ilk tercihlerinden biridir çünkü pek çok mağaza, restoran ve kafe hizmetine aynı anda ulaşma imkanı sunar. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de gün içinde verimli bir alışveriş imkânı yakalanmasını sağlar. Ancak pek çok kişi, gideceği AVM’nin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek istemektedir. Peki, Zorlu Center AVM kaçta açılıyor? Zorlu Center AVM, haftanın tüm günü 10.00’da kapılarını ziyaretçilerine açmaktadır. Açılış saati itibarıyla AVM’de yer alan bazı mağaza, restoran ve kafelerin hizmet saatlerinde küçük değişiklikler yaşanabilir.

Zorlu Center AVM Kaçta Kapanıyor?

Zorlu Center AVM’nin geniş hizmet anlayışı, gün içinde misafirlerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermesine olanak sağlar. AVM’ye gitme kararı alan bazı kişiler ise kapanış saatini bilmek istemekte ve internet üzerinden bilgi edinmektedir. Zorlu Center AVM kaçta kapanıyor? Günün büyük bir bölümünde ziyaretçilerine hizmet veren Zorlu Center AVM, 22.00 itibarıyla kapanmaktadır.

Zorlu Center Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Zorlu Center, sadece hafta içi değil, aynı zamanda hafta sonu hizmet sunmaktadır. Hatta en yoğun günlerini hafta sonu yaşar. Günümüzde pek çok kişi, Zorlu Center’ın hafta sonu erken kapandığını düşünmektedir ancak AVM’nin açılış ve kapanış saatleri, hafta içi ve hafta sonu aynıdır. Her gün 10.00 / 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sadece özel günler ve bayramlarda açılış-kapanış saatleri değişebilir. Bu gibi dönemlerde AVM’nin müşteri hizmetlerini arayarak bilgi edinebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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