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Haberler Gündem 3. Sayfa Vagonun üstüne çıkan çocuk akıma kapıldı
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Vagonun üstüne çıkan 16 yaşındaki çocuk akıma kapıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tren Garı'nda park halindeki vagonun üzerine çıkan 16 yaşındaki Kartal Kaan A., elektrik tellerine dokundu. Akıma kapılan Kartal yaralandı. Üstündeki elbiselerin bir kısmı yanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı

Vagonun üstüne çıkan çocuk akıma kapıldı
Vagonun üstüne çıkan çocuk akıma kapıldı
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İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tren Garı mevkisinde bir çocuğa elektrik çarptı.

Olay, dün saat 22.50 sıralarında Tren Garı arkasında tren yolu boyunda meydana geldi. Park halindeki tren vagonunun üzerine çıkan 16 yaşındaki Kartal Kaan A., sağ kolunu kaldırınca elektrik tellerine dokundu ve akıma kapıldı. Elektrik çarpması sonucu çıkan sesi duyan vatandaşlar, olay yerine hızla koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kartal Kaan A.'yı vagonun üzerinde yaralı halde görenlerden bazıları şoka girdi. Yaralının arkadaşı 15 yaşındaki Kayahan Can K., gezerken arkadaşının tren vagonunun üzerine çıktığını ve gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapıldığını söyledi.

Olay mahalline gelen emniyet, Tredaş, TCDD, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Önce kablolardaki enerji kesildi. Ardından itfaiye ekiplerince yaralı çocuk sedyeye alındı. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun üstündeki elbiselerin bir kısmının yandığı görüldü.

İlk müdahale ambulans içerisinde yapılan yaralı, Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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