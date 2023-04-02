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Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da kan donduran olay! Karısını sırtından bıçakladı - Güncel haberler
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Samsun'da kan donduran olay! Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı

Kadına yönelik şiddete kan donduran bir olay daha eklendi. Samsun'da Murat D. adlı cani koca, tartıştığı karısı Yasemin D.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor

Samsun'da kan donduran olay! Karısını sırtından bıçakladı - Güncel haberler
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DHA

Samsun'un Kavak ilçesinde Murat D. (46), tartıştığı eşi Yasemin D.'yi (32) sırtından 3 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA'nın haberine göre korkunç olayda Murat D. ile eşi Yasemin D. iddiaya göre ailevi nedenlerle tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada Murat D., eşi Yasemin D.'yi sırtından 3 kez bıçaklayıp, 5 yaşındaki kızını da alıp, kaçtı. Kavak Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yasemin D.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Canik ilçesinde gözaltına alınan Murat D. ise ilk ifadesinde, "Eşim eşyaları kesiyordu. Ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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