Gelinini parçalara ayırmıştı! İşte vahşetin nedeni! 0:00 / 0:00

DHA

Tekirdağ'da dün gece saat 21.00 sıralarında, Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartmanda tam anlamıyla bir vahşet yaşandı.

Fehmi A. (65), iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle Kırgızistan uyruklu gelini, 2 çocuk annesi Ayat A. (31) ile tartıştı.

EŞİNE, GELİNLERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Fehmi A., tartışmanın büyümesi üzerine gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Bir süre sonra eve gelen Fehmi A.'nın eşi, kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

VÜCUDUN BİR KISMI ÇÖPTE VE OTOMOBİLİN BAGAJINDA BULUNDU

Polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı evin banyosunun çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Öldürülen Ayat A.'nın eşinin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından vahşice öldürülen kadının cesedinin parçaları otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Fehmi A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı bıçakla öldüren ve parçalara ayıran Fehmi A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TORUNLARIMA İYİ BAKMIYOR KAVGASI

Bu arada zanlının emniyetteki ifadesinde, gelinini olay günü torunlarına iyi bakmadığı yönünde uyardığı, bunun üzerine gelininin kendisine hakaret ettiğini ve bu nedenle cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.