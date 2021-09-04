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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ BABA VAHŞETİ! Son dakika: Müzik açıp kızını yakarak öldürdü! - Haberler
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Baba değil cani! Müziği açıp kızını yakmış!

Şanlıurfa’da üzerine tiner dökülerek yakılan ve vücudunun büyük bölümü yanması nedeniyle hayatını kaybeden Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13), hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı. Küçük kızın, babası Ahmet Mohammad Dwla tarafından zorla evlendirilmek istendiği öğrenildi

CANİ BABA VAHŞETİ! Son dakika: Müzik açıp kızını yakarak öldürdü! - Haberler
İşte cani babanın kızını yakmasının nedeni!
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DHA

Şanlıurfa'da insanın kanını donduran cinsten bir vahşet yaşandı. Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara vel Lamur Dwla’yla (12) birlikte 4 ay önce Şıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti.

KIZINI ZORLA EVLENDİRMEK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre inşaatlarda çalışan baba Dwla, iddiaya göre kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi.

SESİ DUYULMASIN DİYE MÜZİĞİ AÇTI

Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı. Komşularının çığlıkları duyarak kapıyı kırmasının ardından evden çıkarılan ve ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KOMŞU DEHŞETİ ANLATTI

Kapıyı çekiçle kırarak içeriye girdiğini anlatan komşuları Yaşar Kerpiç, "Kapının dışından kendisiyle konuşmaya çalıştım. Bana 'yandım abi kapıyı aç' dedi. Ona babasını sordum. Bana 'Babam kapıyı çekip kaçtı' dedi. Pencereler kapalı, perdeler de çekilmişti. Kızın sesi de kesilince endişe ettik. Kapı kilidini çekiçle kırarak içeri girdik.

"SOPAYLA DÖVÜP, TİNERLE YAKMIŞ"

İçeri girdiğimizde kız yerde yatıyordu. Bize anlattığına göre önce sopayla dövülmüş, ardından banyoda üzerine tiner dökülerek yakılmıştı. Kız evlilik kabul etmiyormuş. O esnada kızın çığlıkları dışarıya gelmesin diye yüksek sesle müzik açılmıştı. Bugüne kadar hiç yüksek seste bir şey dinlemezlerdi. Çocukların anneleri yok. 3 kişi yaşıyorlardı. Baba inşaat işçisiydi. Sabah giderken kapıyı üstlerine kilitlerdi" dedi.

KAÇAN BABA-KIZ YAKALANDI

Amara Dwla, vücudunun büyük bölümü yanmış halde kaldırıldığı hastanede ölmeden önce polislere kendisini babası ile kız kardeşinin yaktığını söyledi. Amara, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Polisler Amara'yı yakarak öldüren baba ile kız kardeşini olaydan sonra Eyüpkent Mahallesi'nde yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Mohammad Dwla ve kızı Luma Dwla emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Baba tutuklanıp cezaevine gönderilirken, kızı devlet korumasına alındı.

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