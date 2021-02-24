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HaberlerGündemKARADENİZ'DE KORKUNÇ ARTIŞ! Son dakika: Korona VAKA SAYISI neden yükseldi?
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İşte Karadeniz'deki artışın nedeni!

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentteki vaka artışlarına dikkat çekerek, “Vaka yükselişi Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor, yap denileni yapmama özelliğinden kaynaklanıyor, tersine çalışıyoruz” dedi

KARADENİZ'DE KORKUNÇ ARTIŞ! Son dakika: Korona VAKA SAYISI neden yükseldi?
İşte Karadeniz'deki artışın nedeni!
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İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı. “covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de 42.67 oldu.

Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı.

İl il sıralanan vaka sayılarına göre ise Ordu’da rakamlar 228.40’a yükseldi.

"KARADENİZ İNADI VAKA ARTIŞINDA ETKİLİ"

İHA'da yer alan habere göre Ordu’daki artışı değerlendiren Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, artıştaki en büyük etkenin bölge insanının inadından kaynaklandığını söyledi.

"VATANDAŞ ÖZELLİKLE TERSİNİ YAPIYOR"

Enginyurt, “Karadeniz’in sosyo kültürel yapısından kaynaklanıyor, Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor. Yap denileni yapmama özelliğinden kaynaklanıyor.

Tersine çalışıyoruz, Ordu’nun dereleri yukarı akar gibi bizim de aklımız yukarıya çalışıyor. Bu şekilde doğrudur dediğimizde vatandaşımız özellikle tersini yapıyor.

"SOKAKLAR BAYRAM ARİFESİ GİBİ DOLU"

Sokaklardaki insanların 100 tanesini durdurun, 99 tanesinin işi yok. Evet, esnaf kan ağlıyor biliyorum ama vatandaş esnaftan alışveriş yapmak veya işi olduğu için sokakta değil. Bu kadar kalabalık Ordu’da hiçbir zaman görülmemiştir. Fındık hasadı öncesi dönemde ve bayram arifelerinde böyle kalabalıklar olur.

Sanki şu an korona virüsü yok, bayram havası var gibi sokaklar tıklım tıklım dolu. Millet, yap denilenin aksine davranmak adına sokakları amaçsız bir şekilde dolduruyor” dedi.

"KÖYLERDE İZOLASYON YANLIŞ ANLAŞILDI"

Enginyurt, insanlar için köylerde izole olunması yönündeki uyarıların yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Tabii sorunlar sadece bunlar değil, köylere gidin dedik ama yanlış anladılar. Biz, ‘kendinizi izole edin’ demek istedik.

Vatandaşımız birden bir tarımı sevmeye başladı. Bahçesini diken kaplayan vatandaş bile hafta sonu yasak olduğu için tarım izni alarak köylere kaçtı, tarım yaptıkları da yok” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ OLACAK"

“Vatandaş, korona virüsü sürecinde ne yapılmaması gerekiyorsa onu yaptı ve tebrik ediyorum” diyen Prof. Dr. Enginyurt, “Ordu ili birinci oldu. Şimdi Türkiye’de birinciyiz, bundan sonra herhalde hedefimiz dünya birinciliği olacak. Biz uyarılarımızı yaptık, elimizden geldiğince hasta olan vatandaşlarımızı tedavi etmeye çalıştık ve çalışıyoruz ancak vatandaş elinden gelenin tersini yaptı.

YETKİLİLER SÜREKLİ UYARIDA BULUNUYOR

Toplu her türlü sosyal hareketimiz tehlike oluşturuyor. Sosyal mesafe ve sosyal zaman diye bir şey vardır, bir alanda kalınması gereken süre dahi kısıtlıdır.

Birlikte olduğumuz kişilerle bile zamanı kısıtlı kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan kentte denetimler sürerken, hoparlörler ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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