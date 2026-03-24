        Haberler Spor Voleybol VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0 | MAÇ SONUCU (VakıfBank Kupa Voley'de finale yükseldi) - Voleybol Haberleri

        VakıfBank: 3 - Galatasaray Daikin: 0 | MAÇ SONUCU

        Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 17:20 Güncelleme:
        VakıfBank Kupa Voley'de finalde!

        Galatasaray Daikin sayıyla başlayan karşılaşmada VakıfBank, 4 sayılık seri yakalayarak öne geçti: 4-1. Başarılı ataklarıyla üstünlük kuran sarı-siyahlı ekip, çift hanelere ulaşarak farkı 4'e çıkardı. (10-6) Maçta 20’li sayılara ilk ulaşan takım olan (20-17) maçta VakıfBank, etkili servis ve bloklarla ilk seti 25-19 kazandı.

        İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. İlk 20 sayıda 10-10'luk eşitlik olurken VakıfBank, üst üste 5 sayıyla üstünlüğü ele geçirdi: 15-10. Kalan bölümünde etkili oynayan VakıfBank, seti 25-20 alarak sarı-kırmızılı rakibine 2-0'lık üstünlük sağladı.

        Üçüncü sette rahat oynayan VakıfBank, seti 25-16 maçı da 3-0 alarak yarı finale yükseldi.

        VakıfBank finalde, bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

        Final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

        VakıfBank: Deniz Uyanık, Derya Cebecioğlu, Boskovic, Zehra Güneş, Markova, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Dangubic, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan)

        Galatasaray Daikin: Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol)

        Setler: 25-19, 25-20, 25-16

        Süre: 76 dakika (26, 27, 23)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konya-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

        Konya-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (DHA)

        Tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Hürmüz'e alternatif rota
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
