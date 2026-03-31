VakıfBank emekli promosyon kampanyası: 2026 VakıfBank emekli promosyonu ne kadar?
Emekli maaş promosyonları 2026 yılı itibarıyla yeniden gündemin üst sıralarına taşınırken, VakıfBank tarafından sunulan güncel ödeme tutarları merak konusu oldu. Maaşını farklı bankalara taşımayı planlayan emekliler, promosyon miktarlarının yanı sıra ek kampanyaları da yakından takip ediyor. Ödeme tutarlarının maaş aralığına göre değişiklik göstermesi, en avantajlı seçeneğin hangisi olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor. Peki, VakıfBank emekli promosyonu ne kadar, hangi şartlarla ödeniyor? İşte 2026 güncel VakıfBank emekli promosyon kampanyası...
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
"Mevcut 12.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için ilk 6 ay, aylık 2.000 TL maaş hesabına nakit ödeme; son 3 ay, aylık 2.000 TL kredi kartına Ekstre İndirimi toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır."
Not: Emekli promosyon kampanyaları sürekli güncellendiğinden en doğru bilgiye bankanın sitesi veya müşteri hizmetlerinden ulaşabilirsiniz.
YENİ EMEKLİ OLACAKLAR MAAŞINI VAKIFBANK'TAN NASIL ALIR?
SGK’dan emekli olacaklar, SGK İl Müdürlüklerine bireysel olarak müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunarak maaş bankasını VakıfBank olarak seçebilirler.
EMEKLİ OLANLAR MAAŞINI VAKIFBANK'A NASIL TAŞIR?
Emekli maaşını VakıfBank’a taşımak için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir ayrıca VakıfBank yurt içi ATM cihazları, VakıfBank Mobil ve e-Devlet aracılığıyla da başvuru yapabilirsiniz.
Başvuru işlemleriniz sonrası ilk maaş ödemesi seçmiş olduğunuz VakıfBank şubesinde adınıza otomatik açılacak hesap vasıtasıyla yapılacak olup, emekli maaş hesabınıza tanımlı hesap kartınız ile emekli maaşınızı almaya başlayabilirsiniz. Maaşını Bankamızdan almaya başlayacak olan ve VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Emekli müşterilerimiz aşağıdaki harcama koşullarını sağlayarak ek kazanım sahibi olabileceklerdir.