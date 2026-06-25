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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Emily Maglio'yu kadrosuna kattı

        VakıfBank, Emily Maglio'yu kadrosuna kattı

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        VakıfBank transferi açıkladı!

        Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki milli voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

        Sırasıyla Il Bisonte Firenze, Levallois Paris Saint-Cloud, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve Eczacıbaşı Dynavit formalarını giyen Emily Maglio, Kanada Milli Takımı ile 2019 yılında FIVB Challenger Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        VakıfBank'a verdiği ilk röportajda Emily Maglio, "Profesyonel olarak voleybol oynamaya başladığımdan bu yana VakıfBank'ta forma giymek benim hayalimdi ve şimdi gerçek oldu. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımızı salonda görmek için heyecanlıyım. Onlara başarılarla dolu bir sezon yaşatmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

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