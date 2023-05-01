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VakıfBank-Guidetti birlikteliği kupa kazanma geleneğini sürdürüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başındaki 15. sezonunu geçiren İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 26. kupa sevincini yaşadı

VakıfBank-Guidetti birlikteliği kupa kazanma geleneğini sürdürüyor
AA

Kariyerine Volley 2000 Spezzano'da başlayan ve daha sonra İtalya'da Vicenza, Reggio Emilia, Modena ve Chieri gibi ekipleri çalıştıran 50 yaşındaki Guidetti, Bulgaristan, Almanya, Hollanda ve Türkiye kadın milli takımlarında da başantrenörlük yaptı.

Türkiye'de 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile 15 sezonda toplamda 26 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Türk Hava Yolları'nda forma giyen milli oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile evli olan Giovanni Guidetti, bu sezona kadar VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu gördü.

Bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Şampiyonlar Kupası'nda finali kaybeden sarı-siyahlılar, ilk kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'de kaldırdı. Bu zafer, VakıfBank-Guidetti birlikteliğinin 26. şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

VAKIFBANK'IN 37 KUPASININ 26'SINDA İMZASI VAR

VakıfBank, tarihinde kazandığı 37 kupanın 26'sını İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde elde etti.

Sarı-siyahlı takım, şu ana kadar 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Top Teams Kupası, 1 CEV Challenge Kupası, birleştiği Güneş Sigorta ile 13 Türkiye Ligi, 9 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank, bu kupaların 26'sına Giovanni Guidetti idaresinde ulaştı.

Sarı-siyahlı takımın ayrıca uluslararası arenada elde ettiği 11 kupanın 9'unda da Guidetti'nin imzası bulunuyor.

HEDEFTE 2 KUPA DAHA VAR

VakıfBank, bu sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyor.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselerek kupanın bir ucundan tuttu. 20 Mayıs'ta İtalya'da Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak sarı-siyahlı ekip, tamamı Guidetti döneminde olmak üzere tarihinin 6. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'ta mücadele etmek hakkı elde etti. Burada da şampiyonluğa ulaşma isteyen Guidetti'nin öğrencileri, 3 ve 5 Mayıs'ta Fenerbahçe Opet ile finale çıkmak için mücadele edecek.

DÜNYA ŞAMPİYONASI İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN BAŞANTRENÖR

Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan başantrenör unvanını taşıyor.

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4, CEV Şampiyonlar Ligi'ni de 2001 yılından itibaren yeni formatta 5 kez kazandı.

Sarı-siyahlılar, bu organizasyonlarda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elde ederken, Giovanni Guidetti de bu başarıyı yaşayan ilk başantrenör olarak da tarihteki yerini aldı.

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