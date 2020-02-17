CEV Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'la yarın 19.30'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. B Grubu'nda çıktığı beş maçın dördünü kazanan sarı-siyahlılar, 12 puanla grupta lider durumda bulunuyor.

GUIDETTI: TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Lokomotiv Kaliningrad maçı öncesi konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şu anda grupta birinci sıradayız ve gruptan birinci çıkmak istiyoruz. Bu yüzden grubun bu son maçı bizim için çok önemli. Ayrıca taraftarlarımız Maribor ve Fenerbahçe maçlarında bizi çok iyi desteklediler. Salonumuzda yakaladığımız bu güzel atmosferi bu maçta da görmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan bu maçta da aynı desteği göstermelerini diliyorum" dedi.

MELİS GÜRKAYNAK: GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "Grupta oynayacağımız son maç olduğundan bizim için önemi büyük. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Deplasmanda rakibimizi 3-2 mağlup etmiştik. Bu maçı daha net bir skorla kazanmak istiyoruz" diye konuştu.