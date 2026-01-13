VakıfBank ligde ve Avrupa'da doludizgin!

Tecrübeli başantrenörü Giovanni Guidetti yönetiminde sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-siyahlı takımın bileği bükülemiyor.

Vodafone Sultanlar Ligi ile CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 18 maçı da kazanan VakıfBank, yoluna doludizgin devam ediyor.

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde çıktığı 15 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlı ekip, ligin namağlup tek takımı konumunda bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği A Grubu'nda da 3'te 3 yapan VakıfBank, bu kulvarda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022 ve 2023 yıllarında da zirveye ulaşan sarı-siyahlı ekip, bu kupayı toplamda 6 kez müzesine götürdü.

Organizasyonda 2010-2011 sezonunda kupayı alarak bu kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı olan VakıfBank, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında ligi namağlup şekilde kazandı.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonundan itibaren geçilen yeni formatında 175 galibiyetle en çok maç kazanan takım konumunda yer alıyor.

VakıfBank, son şampiyon olarak boy gösterdiği Sultanlar Ligi'nde bu sezon da etkili bir mücadele sergiliyor.

3 KEZ REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

VakıfBank, elde ettiği başarılarla 3 kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sarı-siyahlı ekip, 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

Kazandığı üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla 2020 yılında bu kupayı en çok kazanan ünvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren VakıfBank, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

Sarı-siyahlı takım, 2023 yılında ise elde ettiği 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi oldu ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

SKOR YÜKÜNÜ MARKOVA VE BOSKOVIC ÇEKİYOR

VakıfBank'ta Rus smaçör Marina Markova ve Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, takımın skor yükünü çeken isimler olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde maç başına 16.8 sayı üreten Markova Şampiyonlar Ligi'nde ise 15.6 sayı ortalamasıyla oynadı.

Boskovic de ligde maç başına 13.4, Avrupa'da ise 20.3 skor ortalamasıyla dikkati çekiyor.

Ayrıca takım kaptanı Zehra Güneş, Sultanlar Ligi'nde 1.08, Şampiyonlar Ligi'nde 1.43 ile set başına en çok blok yapan oyuncu olurken pasör Cansu Özbay ise Avrupa'da yüzde 57.14 ile verimlilik yüzdesi en yüksek iki pasörden biri konumunda bulunuyor.