Vakıfbank Spor Kulübü'nden anlamlı etkinlik

VakıfBank Spor Kulübü, "Herkes için voleybol" yaklaşımıyla dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir çalışmanın daha altına imza attı.

Sarı-siyahlılar, 6 Kasım’da görme engelli 10 sporsevere gün boyu voleybol deneyimi yaşattı. VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan tarafından ağırlanan misafirler, müzeyi gezip kupalara dokunarak tanıdıktan sonra ana salona geçerek fileye, topa, sahaya dokunarak tecrübe ettiler. Burada Banu Can Schürmann, Giovannni Guidetti, kaptan Zehra Güneş, Cansu Özbay ve yardımcı antrenörlerle bir araya gelen misafirler, ardından kendilerine ayrılan tribünde CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Calcit Kamnik maçını takip etti.