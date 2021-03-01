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Vakıfbank'tan KOBİ'lere yeni destek paketi

VakıfBank, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak temini anlaşmasıyla, salgından etkilenen KOBİ’lere yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladı. KOBİ’lerin işletme ihtiyaçlarının ve yatırımlarının finanse edileceği ‘VakıfBank Salgın Destek Paketi’yle aynı zamanda salgın sebebiyle iş modelleri etkilenen firmaların da uyum sürecine destek sağlanması hedefleniyor.

Vakıfbank'tan KOBİ'lere yeni destek paketi
HABERTURK.COM

Türkiye’de salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Dünya Bankası’ndan uzun vadeli kaynak temin eden VakıfBank, işletmelere özel hazırladığı paketle reel sektöre destek olmaya devam ediyor. Salgın Destek Paketinden Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250’nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek.

Salgın Destek Paketi’yle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu süreçte Dünya Bankası ile yıllardır devam eden iş birliğimizin devamı niteliğinde uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda VakıfBank’ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olma özelliğini de taşıyor” dedi. Üstünsalih, “Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, Euro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, Euro olabilecek” açıklamasında bulundu.

KADINLARA ÖZEL DESTEK

Salgın Destek Paketi kapsamında yıllık cirolardaki düşüşler göz önüne alınarak salgından en çok etkilenen KOBİ’leri, kadın girişimcileri, genç işletmeleri ve kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaları desteklemeyi hedeflediklerinin altını çizen Üstünsalih, “İnanıyorum ki bu kredilerimiz işletmelerimize iyi gelecek. Dünya Bankası’ndan sağladığımız toplam 250 milyon dolarlık kaynağın 100 milyon dolarlık kısmı, SADEK-Kadın İşletmesi, 5 yaşa kadar işletme ve gelişen bölge işletmesi özelliği taşıyanlara, 125 milyon dolarlık kısmı ise SADEK-diğer işletme özelliği taşıyan işletmelere kullandırılacak. Kaynağın 25 milyon dolarlık kısmı ise ‘Salgın Destek Paketi’nden faydalanabilecek işletmelere kullandırılacak” ifadesinde bulundu.

Paket kapsamında kredi vadesi boyunca istihdamını koruyan veya artıran işletmelere kredi vade yapısında teşvik uygulanacağının da altını çizen Üstünsalih, “Kredi vadesi boyunca istihdam sayılarını koruma veya artırmayı taahhüt eden firmalarımıza, 60 ay vadeye kadar aynı faiz oranlarıyla kullandırım yapacağız. Böylelikle istihdamın korunması ve artırılması konusunda da hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

SALGIN NEDENİYLE İŞLERİNDE BOZULMA OLAN İŞLETMELERE KREDİ

Salgın şartlarına uyum sağlamak için iş ortamında çeşitli sağlık önlemleri almış ya da alacak olan, salgın şartlarına uygun dijital ve inovatif çözümler geliştirmiş ya da geliştirecek olan işletmeler destekten faydalanabiliyor. İşyerinin düzenli dezenfekte edilmesi, çalışan sağlığı düzenlemeleri, sosyal mesafeyi iyileştirmek için işyeri ortamında yapılan yenilemeler, salgın önlemlerini veya salgın ortamında dijitalleşme ve otomasyonu artırarak yeni ürün ve hizmetler yaratma, yeni pazarlama kanallarını ve yeni iş çözümlerini hayata geçirmek için yapılar harcamalar bunlar arasında yer alıyor.

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