        VakıfBank transferi açıkladı: Adhuoljok Malual - Voleybol Haberleri

        VakıfBank transferi açıkladı: Adhuoljok Malual

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı kadrosuna kattı

        Giriş: 14.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:24
        VakıfBank transferi açıkladı: Malual
        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı transfer ettiğini duyurdu.

        Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

        VakıfBank'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Adhuoljok, "Voleybol oynamaya yaklaşık 12 yaşımda başladım ve o zamandan beri voleybol hem tutkum hem de mesleğim haline geldi. Bu fırsatın karşıma çıkması çılgınca bir histi, çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüm. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum ve bu yeni deneyime 'evet' demek için bir an bile tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

        İtalya Milli Takımı ile Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Adhuoljok, son olarak İtalyan ekibi Wash4Green Monviso Volley'de forma giydi.

