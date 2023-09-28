Vakıfbank'ın efsanesiydi! Milli Takım eski kaptanı Gözde Kırdar'ın son hali gündem oldu!

2003 yılında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım ı’nın formasını giymeye başlayan Gözde Kırdar, başarılı oyun performansıyla ülkemizin en başarılı voleybolcuları arasında yer almaktadır. 2017 yılına kadar Milli Takım’da yer alan Gözde Kırdar’ın son hali merak konusu oldu.

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1985 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Gözde Kırdar’ın kendisi gibi voleybolcu olan bir ikizi vardır. Gözde smaçör mevkiinde oynarken, Özge ise pasör mevkiinde oynamış milli voleybolculardandır.