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        Haberler Magazin Vakıfbank’ın efsanesiydi! Milli Takım eski kaptanı Gözde Kırdar’ın son hali gündem oldu!

        Vakıfbank'ın efsanesiydi! Milli Takım eski kaptanı Gözde Kırdar'ın son hali gündem oldu!

        Bir dönemin efsane voleybolcuları arasında yer alan Gözde Kırdar, son olarak yıllar sonraki değişimiyle magazin gündeminde adından söz ettirdi. İşte başarılı sporculuk kariyeriyle göz dolduran Gözde Kırdar'ın son hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:28
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        2003 yılında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın formasını giymeye başlayan Gözde Kırdar, başarılı oyun performansıyla ülkemizin en başarılı voleybolcuları arasında yer almaktadır. 2017 yılına kadar Milli Takım’da yer alan Gözde Kırdar’ın son hali merak konusu oldu.

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        1985 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Gözde Kırdar’ın kendisi gibi voleybolcu olan bir ikizi vardır. Gözde smaçör mevkiinde oynarken, Özge ise pasör mevkiinde oynamış milli voleybolculardandır.

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        Smaçör mevkisinde forma terleten Gözde Kırdar, Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımlarının kaptanlığını yapmıştır. Voleybolu bıraktığında Vakıfbank'ta 19 yıldır giydiği 2 numaralı formasıyla emekli edilmiştir ve forma Vakıfbank Spor Sarayı’na asılmıştır.

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        Gözde Kırdar, 2017 yılında geçmişte VakıfBank'ta da birlikte çalıştığı kondisyoner Alessandro Bracceschi ile hayatını birleştirdi. Çiftin iki çocukları bulunuyor.

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        İşte Gözde Kırdar'ın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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