Vakıflar bursu başvuruları başladı. Vakıflar bursu ile ilgili merak edilen detaylar Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayımlandı. Peki; Vakıflar bursu son başvuru tarihi ne? Vakıflar bursu başvuru şartları neler? İşte vakıflar bursu ile ilgili üniversite öğrencilerinin merak ettiği detaylar...

VAKIFLAR BURSU BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 2018 - 2019 öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim 2018 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

Halen burs almakta olan öğrencilerimizin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

KİMLER VAKIFLAR'DAN BURS ALABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından;

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine,

okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel

Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

KYK'dan (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan) burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar

Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır.

VAKIFLAR BURSU NE KADAR?

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

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