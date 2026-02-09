Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Valencia: 0 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Valencia: 0 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Alvaro Fernandez ve Kylian Mbappe'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran Real Madrid, puanını 57'ye çıkardı. Valencia ise haftayı 23 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 01:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid'ten üst üste 7. galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid, Valencia'ya konuk oldu. Mestalla Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 65'te Alvaro Fernandez ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe attı.

        Real Madrid'te forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 7. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Valencia ise 23 puanda kaldı.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Valencia, Levante'ye konuk olacak. Eflatun Beyazlılar, Real Sociedad'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sele kapılan otomobil sürücü, 3 saatlik çalışmanın sonunda ölü olarak bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde dereden aracıyla geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan Zekeriya Şahin, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından aracının 100 metre aşağısında bir yağmur suyu aktarma borusunun altında sıkışmış halde ölü olarak bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural