Valencia: 0 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Alvaro Fernandez ve Kylian Mbappe'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran Real Madrid, puanını 57'ye çıkardı. Valencia ise haftayı 23 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid, Valencia'ya konuk oldu. Mestalla Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 65'te Alvaro Fernandez ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe attı.
Real Madrid'te forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte üst üste 7. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Valencia ise 23 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Valencia, Levante'ye konuk olacak. Eflatun Beyazlılar, Real Sociedad'ı ağırlayacak.