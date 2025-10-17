Valencia Basket Club: 72 - Fenerbahçe Opet: 75 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk oldu. Normal süresi 65-65 eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertli ekip, 75-72'lik skorla kazanarak yoluna ikide ikiyle devam etti.
SALON: Roig Arena
HAKEMLER: Paulina Karolina Gajdosz, Sonia Teixeira, Domen Krajnc
VALENCIA BASKET CLUB: Romero 6, Buenavida 13, Carrera 17, Iagupova 3, Alexander 6, Fam 17, Abdelkader 5, Araujo 2, Atkinson 3, Lekovic, Casas
FENERBAHÇE OPET: Rupert 19, Allen 12, Allemand 5, Billings 20, Sevgi Uzun 4, Olcay Çakır Turgut 3, Şerife Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6
1’İNCİ PERİYOT: 24-13
DEVRE: 31-28
3’ÜNCÜ PERİYOT: 48-53
4’ÜNCÜ PERİYOT: 65-65