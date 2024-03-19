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        Haberler Gündem Valilikten açıklama geldi! Hakkari'de okullar tatil mi 19 Mart 2024 Salı Hakkari'de bugün okullarda kar tatili var mı?

        Valilikten açıklama geldi! 19 Mart Hakkari'de okullar tatil mi? Hakkari'de bugün okul var mı?

        Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda, doğuda bazı illerde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgeler yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilidiği illerde valilikler okulların tatil ediğini açıklıyor. Bu kapsamda, "19 Mart Hakkari'de okullar tatil mi? Hakkari'de bugün okul var mı?" sorusu Hakkari ilinde okula gitmek durumunda olan öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 19 Mart salı bugün Hakkari'de okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 00:06 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:06
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        Yoğun kar yağışı ve yağmurun etkili olduğu Hakkari'de kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. 19 Mart salı günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler, "19 Mart Hakkari'de okullar tatil mi? Hakkari'de bugün okul var mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Hakkari Valiliği'nden geldi. İşte Hakkari'de okullarda kar tatiline ilişkin son durum...

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        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Hakkari'de yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

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        Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada,

        "İlimiz genelinde gece saatlerinde başlayıp, sabahta etkisini devam ettirecek yoğun yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 19 Mart 2024 Salı günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

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        KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

        Bitlis, Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak'a sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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