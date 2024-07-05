Van Bronckhorst: Güzel bir maç olacağını düşünüyorum

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Van Bronckhorst, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına Hollanda-Türkiye müsabakası ve EURO 2024'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İKİ TAKIM İÇİN DE GÜZEL BİR MAÇ OLACAK" İki ekibin de şampiyonada iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Van Bronckhorst, "Hollanda ve Türkiye, turnuvada iyi maçlar çıkardı. Hollanda güzel bir oyunla Romanya'yı geçerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye de iyi bir performans ortaya koyarak çeyrek finale çıktı. İki takım için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"MERT'İN ADINA ÇOK MUTLU OLDUM" A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı son 16 turu maçının son anında yaptığı kurtarışla dikkati çeken kaleci Mert Günok hakkında da görüşlerini paylaşan Hollandalı teknik adam, "Mert Günok çok iyi bir kurtarış yaptı. Bu, takıma büyük bir öz güven verdi. Mert'in adına çok mutlu oldum. Çok iyi bir performans gösterdi." diye konuştu.