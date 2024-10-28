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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Van Bronckhorst'tan Icardi ve Osimhen'e özel önlem! - Beşiktaş Haberleri

        Van Bronckhorst'tan Icardi ve Osimhen'e özel önlem!

        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürerken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, savunmada Icardi ve Osimhen'e özel önlem alacak.

        Giriş: 28.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:20
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        Gio'dan Icardi ve Osimhen'e özel önlem!
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        Son olarak Avrupa Ligi'nde Lyon’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi.

        Beşiktaş, RAMS Park deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek zirve yarışında hata yapmamayı hedefliyor.

        Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, zorlu maç öncesinde savunmaya dikkat çekti.

        Hollandalı teknik adam Galatasaray'ın Icardi ve Osimhen başta olmak üzere hücum hattı konusunda defans oyuncularına uyarılarda bulundu.

        Van Bronckhorst ayrıca derbide duran toplarla alakalı da çalışmalar yaptırırken kornerlerde ve serbest vuruşlarda oyuncularından ekstra dikkatli olmalarını istedi.

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