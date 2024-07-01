Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Van Bronckhorst: Taraftarın reaksiyonu çok iyiydi - Beşiktaş Haberleri

        Van Bronckhorst: Taraftarın reaksiyonu çok iyiydi

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftarların gurur duyacağı bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 00:36 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taraftarın reaksiyonu çok iyiydi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "TARAFTARIN REAKSİYONU ÇOK İYİYDİ"

        Çok iyi karşılandığını belirten Van Bronckhorst, "Taraftarın reaksiyonu çok iyiydi. Her zaman taraftar, kulüp çalışanları ve takımın bütünlüğüne çok önem verdim. İyi bir atmosfer yaratacağımıza inanıyorum. En iyi oyunumuzu oynamak için taraftara hep ihtiyacımız olacak. Herkesi gururlandıracak bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Bu kulübe kupalar ve zaferler kazandırmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        RAFA SİLVA VE GABRİEL PAULİSTA YORUMU

        Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı oyuncular Rafa Silva ve Gabriel Paulista hakkında da görüşlerini aktaran 49 yaşındaki teknik direktör, "Rafa Silva ve Paulista'yı takıma tecrübe katmaları için getirdik. En üst seviyede oynamış futbolcular. Tecrübelerini takımla paylaşmalarını istiyoruz. Yeni sezonda bizleri daha iyi yapmaları için bu 2 oyuncuyu takıma kazandırdık. Transferlerimiz devam edecek." diye konuştu.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri için de övgü dolu ifadeler kullanan Giovanni van Bronckhorst, "Tesisimiz harika. Kapıdan ilk girdiğiniz andan itibaren bunu hissediyorsunuz. Futbol için her şey çok müsait. Tesis herkese gerekli enerjiyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya geriden gelip turladı!
        İspanya geriden gelip turladı!
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!