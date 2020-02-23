Van deprem korkusunu, merkez üssü Türkiye - İran sınırındaki Hoy kentinde meydana gelen depremlerle yaşıyor. İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Khoy kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem Van'dan da hissedildi. İlk olarak Türkiye-İran sınırına yakın İran'ın Hoy kentinde saat 08.53'te AFAD verilerine göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, Van'ın Başkale ilçesinde 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 2'si yoğun bakımda 50 kişi de yaralandı. Depremin ardından en büyüğü 4,5 olan 20 artçı deprem meydana geldi. Saat 19.00'da merkez üssü İran'ın Hoy şehrinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son deprem listesi haberimizde...

SON DEPREMLER

AFAD verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: