Balık göçünü izlemek için Bendimahi Çayı kenarına gelen Timur Kaya da "Önceki yıllar akarsular su ve balıkla doluydu. 45 yaşındayım ilk kez böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Kışın karın yağmaması çok etkili oldu. Derelerde su yok. Balıkları izlemek için kimse gelmiyor çünkü gelenler balık göremeden gidiyor" dedi.