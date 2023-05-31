Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

Van'da yağış miktarının azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı olarak akarsuların debisinin düşmesi, üreme dönemindeki inci kefallerinin tatlı sulara göçünü zorlaştırıyor

ABONE OL
AA
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Son yıllarda yağışların istenilen seviyede olmaması Van Gölü Havzası'ndaki akarsuları olumsuz etkiledi. Havzadaki birçok derenin debisi düştü, bazıları da kuruma noktasına geldi. İlkbahar yağışları da debisi düşen derelerin su seviyesini pek artırmadı.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz döneminde Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, yeteri kadar su olmadığı için derelerin üst kısımlarına kadar çıkamadı.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Balık göçünün en güzel izlenebildiği Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı ve Erciş ilçesindeki Deli Çay'da debinin düşmesi sonucu balık varlığı önemli ölçüde azaldı. Tuşba ilçesindeki Çolpan Çayı ise kuruma noktasına geldi.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, inci kefali üreme göçünün küresel iklim değişikliğinden etkilendiğini söyledi.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Kuraklığın etkilerinin akarsularda bariz şekilde görüldüğünü anlatan Akkuş, "Şu an Çolpan Çayı'nda bulunuyoruz. 23 yıl sonra ilk kez bu derenin kuruduğunu ve suyun göle ulaşamadığını görüyoruz. 
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    23 yıldır bu dere üreme döneminin sonuna kadar yeterli miktarda suyu barındırırken bu yıl maalesef kar yağışının az olmasına bağlı olarak erkenden kurudu. Buraya üremek için gelen balıklardan bazıları maalesef geri dönecek, bazıları da belki suyu fazla olan başka derelere gidecek" diye konuştu.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    "BENDİMAHİ ÇAYI KRİTİK SEVİYEDE"

    Akarsulardaki balığın üremesinin gitgide zorlaştığını belirten Akkuş, şunları kaydetti:

    "Geçen yıllarda üreme döneminde akarsuların balıkla dolup taştığını görüyorduk. Bu sene ciddi bir kuraklık söz konusu olduğu için geçen yıllardaki yoğunluğu görmemiz mümkün değil. 
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    En büyük sorun Bendimahi Çayı'nda var çünkü debi inanılmaz şekilde düşmüş. Kuraklık var, yağış az ama suyu da yönetemiyoruz. Yani Bendimahi Çayı'ndaki suyun çoğu sulama kanallarına alınıyor.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Akarsu yatağına yeteri kadar su bırakılmıyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde balık ölümlerini ortaya çıkaracak. Havzadaki diğer akarsularda da benzer durum var. 
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Şu an Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsu olan Bendimahi Çayı kritik seviyede, Van Gölü'ne dökülen akarsulardaki en uzun göç yoluna sahip yer. Balıklar, Bendimahi Çayı'nda 23 kilometre kadar yukarı çıkıyordu fakat şu an balığın onuncu kilometreden yukarı çıkması çok zor."
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    "BALIKLARIN KORUNMASI İÇİN HASSAS BİR SÜREÇ İZLİYORUZ"

    Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan da inci kefalinin bölge için önemli bir değer olduğunu söyledi.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Muradiye'deki akarsuların her yıl balık göçüne ev sahipliği yaptığını belirten Aydoğan, "Van Gölü'nden çıkan balıklar, Bendimahi Çayı hattı boyunca bir göç gerçekleştiriyor. Yumurtalarını bırakıp geri dönüyorlar. Biz de İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizle inci kefalini 24 saat esaslı koruyoruz. 

     
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Hem karada hem de su üstünde denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu sene kurak geçiyor. Su debisi çok düşük. Buna rağmen balıkların korunması konusunda çok hassas bir süreç izliyoruz. Yakalanan canlı balıkları tekrar suyla buluşturuyoruz. Kaçak avcılığa karşı idari yaptırım uyguluyoruz" diye konuştu.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

    Balık göçünü izlemek için Bendimahi Çayı kenarına gelen Timur Kaya da "Önceki yıllar akarsular su ve balıkla doluydu. 45 yaşındayım ilk kez böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Kışın karın yağmaması çok etkili oldu. Derelerde su yok. Balıkları izlemek için kimse gelmiyor çünkü gelenler balık göremeden gidiyor" dedi.
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı
  • Van'da akarsuların debisi düştü, inci kefallerinin göçü zorlaştı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.