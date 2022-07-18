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Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da iğne yutma şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki kadının midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı
Şoke eden olay! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi
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AA

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, iğne yutmaya bağlı karnındaki ağrı nedeniyle yakınları tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Acil servisteki kontrollerin ardından röntgen filmi çekilen hastanın midesinde yabancı cisim olduğu belirlendi.

MİDESİNDE TIRNAK MAKASI, MEYVE BIÇAĞI, ANAHTAR BULUNDU

Genel cerrahi servisinde ameliyata alınan kadının midesinden, tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, vida ve anahtar gibi 158 cisim çıkarıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından servise alınan hasta, tedavi süreci sonrası taburcu edildi.

Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, psikolojik sorunları olan hastanın iğne yutma şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Yaptıkları kontrollerde hastanın midesinde topaklaşmış halde yabancı cisimler gördüklerini anlatan Tekeş, "Açıkçası ben de başta inanmadım. Endoskopiyle çıkarmayı düşündük fakat iğne büyük olduğu için ameliyata aldık. Ameliyatta bizi şok eden manzarayla karşılaştık. Çeşitli büyüklükte 158 yabancı cisim vardı. Hepsini çıkardık. Hastamızın durumu iyi" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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