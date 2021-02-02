Van'da kendilerini

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Van Açık Cezaevinde İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan ve FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandığı davada beraat eden A.S, Van Emniyet Müdürlüğüne giderek, kendini "MİT müdürü" ve "başsavcının arkadaşı" olarak tanıtan kişilerin, kendisiyle görüşmek istediği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin, kendilerini "MİT müdürü" ve "Van Cumhuriyet Başsavcısının arkadaşı" olarak tanıtarak aradıkları kişilerden FETÖ/PDY dosyalarını işlemden kaldırmak için 200 bin lira istediği belirlendi.

Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, infaz koruma memuru B.D. ile diğer şüpheliler S.P. ve K.K. yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve üst aramalarında, havalı tabanca, imzalı sahte MİT üst yazısı, 2 polis rozeti, polis yeleği, 2 kelepçe ve anahtarı, göz yaşartıcı sprey, oluksuz bıçak, 4 telefon, yazılı kaşe, birçok flaş bellek, resmi evrak fotokopileri ile dijitaller materyaller ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.