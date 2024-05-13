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        Haberler Gündem Güvenlik Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 güvenlik korucusu şehit oldu - En son haberler

        Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 güvenlik korucusu şehit oldu

        Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:08 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:39
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        Bir güvenlik korucusu şehit oldu
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        Olay bugün öğleden sonra Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi.

        YILDIRIM İSABET ETTİ

        Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düştü. Bu sırada üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'a (36) yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan’ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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