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Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de 4 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsünden dolayı tıbbi ve medikal malzemelerin de temin edilmesi zorlaştı. Bu kapsamda harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 14 ili pilot il olarak belirledi.

VAN'DAKİ MESLEK LİSELERİ KOLLARI SIVADI

Pilot il seçilen Van'da Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Van Olgunlaşma Enstitüsü olmak üzere 4 mesleki okul, maske üretimine başladı. Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi öğretmen ve kursiyerler, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyelerde üretim yapıyor.

'SERİ ÜRETİMİMİZ DEVAM EDİYOR'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan okul müdürü Serkan Karakurt, maske üretimi konusunda okul olarak ellerinden gelenini yaptıklarını söyledi. Okuldaki seri üretimlerine devam ettiklerini ifade eden okul müdürü Karakurt, "Maske üretimi konusunda seçilen pilot illerden olan Van’da üretime başladık. Koronavirüse karşı okulumuzun moda tasarım öğretmenleri ve kursiyerlerimizle birlikte maske üretimine başladık. Seri üretimimiz devam ediyor. İnşallah bu salgını ülke olarak en kısa sürede atlatırız" şeklinde konuştu.

GÜNDE 200 MASKE ÜRETİLİYOR

Nene Hatun Kız Meslek Teknik Lisesi Moda Teknolojisi alan şefi Özlem Yavuz ise şu an ellerinde bulunan malzemeyle 10 bine yakın maske üretebileceklerini belirterek, "Atölyemizde 14 ilin pilot il seçilmesiyle beraber maske üretimine dahil olduk. 3 öğretmenimiz ve açık liseden 5 kursiyerimizle beraber bu üretimin içindeyiz. Üretim için kullandığımız malzemeyle berber çift kat olmak üzere sıkıştırılmış dokusuz kumaş kullanılıyor. Şu an günlük 150-200 üretim beliyoruz. Şu an elimizdeki kumaş miktarıyla berber 10 bine yakın üretim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'14 İLDEN, 37 OKUL FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPIYOR'

Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Elif Yörük de maske üretimi konusunda İl Milli Eğitim koordinasyonunda 4 okulun görevlendirildiğini ifade etti. Yörük, "Diğer okullarımızla üretim startını verdik. Bakanlığımız tarafından kurulan ortak platformumuz var. 14 ilden, 37 okul fikir alışverişi yapıyor. Okullarımızdaki düz makinalarla üretime başladık" dedi.