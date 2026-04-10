Balık bolluğunun mevsime göre değişiklik gösterdiğini belirten Teran, şunları kaydetti: "Yasak zamanı yaklaşıyor, işlerimiz güzel gidiyor. Dalgalardan dolayı biraz sorun yaşıyoruz ama hava güzel. Yıllardır ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. Son bir haftamız kaldı ve son ağlarımızı atıyoruz. 15 Nisan'da av yasağı başlıyor. Artık ağlarımızı atmayacağız. Bundan sonra teknelerimizi karaya çıkaracağız. Ekipler, balıkları, teknelerimizi kontrol edecek. Sahil güvenliğimize ve deniz polislerimize teşekkür ederiz."