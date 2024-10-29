Van Valisi Ozan Balcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlamanın, onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu, milletin üstünde hiçbir gücün bulunmadığı yönetim şekli olduğunu anımsatan Balcı, şunları kaydetti:

"Her anı kahramanlıklarla dolu bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, maneviyatımızı, milli değerlerimizi, kültürümüzü hedef alan her türlü şer ve nifak odaklarına karşı köklerimizden aldığımız inançla sonuna kadar mücadele etmek hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, kıymetli Vanlı hemşerilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum."