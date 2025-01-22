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        Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 23:19 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:24
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        Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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