Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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