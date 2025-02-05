Başkale'de Ziraat Odası Başkanlığı seçimi yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına İsmet Aşan seçildi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, Başkale Ziraat Odası hizmet binasında gerçekleştirildi.

Tek listeyle girilen seçimde İsmet Aşan başkan seçildi.

Görevi Rahmi Aşkan'dan devralan Aşan, sorunları dinleyen değil çözen bir yönetim olmak istediklerini söyledi.

Aşan, "İlçemizde yetişen ürünlerin en iyi şekilde değerlenmesi ve üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacağız. Önceki yönetime de emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.