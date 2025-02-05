Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Başkale'de Ziraat Odası Başkanlığı seçimi yapıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına İsmet Aşan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkale'de Ziraat Odası Başkanlığı seçimi yapıldı
        ABONE OL

        Van'ın Başkale ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına İsmet Aşan seçildi.

        Olağan Genel Kurul Toplantısı, Başkale Ziraat Odası hizmet binasında gerçekleştirildi.

        Tek listeyle girilen seçimde İsmet Aşan başkan seçildi.

        Görevi Rahmi Aşkan'dan devralan Aşan, sorunları dinleyen değil çözen bir yönetim olmak istediklerini söyledi.

        Aşan, "İlçemizde yetişen ürünlerin en iyi şekilde değerlenmesi ve üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacağız. Önceki yönetime de emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı
        Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı
        Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'a geçen yıl 719 bin İranlı turist geldi; 350 milyon dolar katkı sağladı
        Van'a geçen yıl 719 bin İranlı turist geldi; 350 milyon dolar katkı sağladı
        Çaldıran'da öğrenciler için kariyer günleri etkinliği düzenlendi
        Çaldıran'da öğrenciler için kariyer günleri etkinliği düzenlendi
        Van'da çığ faciasında şehit olan 8 güvenlik korucusu, mezarları başında anı...
        Van'da çığ faciasında şehit olan 8 güvenlik korucusu, mezarları başında anı...
        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı