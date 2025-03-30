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        Van'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Van'da düzenlenen bayramlaşma töreninde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol üyelerinin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 22:11 Güncelleme: 30.03.2025 - 22:19
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        Van'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Van'da düzenlenen bayramlaşma töreninde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol üyelerinin bayramını kutladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Programa katılanlarla bayramlaşan Balcı, Ramazan Bayramı'nın Van'a, ülkeye hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

        Birlik ve beraberlik mesajı veren Balcı, "Milletleri millet yapan güzel özellikler, kutlamalar vardır. Bayramlar da bunlardan biri. Bayramlar, dostlukların arttığı, insanların birbirini daha çok sarıp sarmaladığı, kırgınlıkları unutulduğu, birlik ve beraberlik duygusunun daha da güçlendiği günlerdir. Türkiye'miz her alanda ilerliyor, gelişiyor. Biz de Van'ımızı ilerletmeye, geliştirmeye beraber çalışıyoruz. inşallah birbirimizi daha çok sevdikçe, daha çok kucaklaştıkça, çok güzel işlere imza atacağız. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

        Programa AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, resmi kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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