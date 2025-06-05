Van'da göle devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Van'da kontrolden çıkan otomobilin göle devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Van'da kontrolden çıkan otomobilin göle devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, virajı alamayarak Sıhke Gölü'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta hafif yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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