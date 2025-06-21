Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde günde 900 hastaya hizmet veriliyor

        Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde günde ortalama 900 hastaya hizmet sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde günde 900 hastaya hizmet veriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde günde ortalama 900 hastaya hizmet sunuluyor.

        Hastanenin Başhekimi Dr. Remzi Sarıkaya, basın mensuplarına, kliniğin bölgede sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığını söyledi.

        Geçen yıl ekimde hizmete açılan klinikte günde yaklaşık 40 ameliyatın yapıldığını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "İlimiz, zorunlu hizmetle hekim temin edilen bir bölge. Bu nedenle kalıcı sağlık hizmeti sunmak için öğretim üyeleriyle klinik yapılanmayı geliştirdik. Göz kliniğimizde 3 öğretim üyesi, uzman ve asistan hekimlerle hizmet sunuluyor. Klinikle hekim sayımız ve nitelikli sağlık hizmetlerimizde ciddi artış yaşandı."

        Göz kliniğinde görevli Dr. Burhan Başkan ise günde ortalama 900 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

        Van'ın yanı sıra çevre illere de hizmet sunduklarını anlatan Başkan, "Vitrektomi, kornea nakli, glokom ameliyatları, gözyaşı kanalı tıkanıklığı operasyonları gibi birçok cerrahi müdahaleyi başarıyla uyguluyoruz. Ayrıca retina hastalıklarına yönelik ileri düzey ameliyatlar da yapıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması

        Benzer Haberler

        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda...
        1 dakika geç kalınca sınava alınmadı, kapıda baygınlık geçirdi
        1 dakika geç kalınca sınava alınmadı, kapıda baygınlık geçirdi
        Van'da veteriner hekimler hayvanların sağlığı için kilometrelerce yol kated...
        Van'da veteriner hekimler hayvanların sağlığı için kilometrelerce yol kated...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarını...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarını...
        Van'da kadın girişimcilere "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi
        Van'da kadın girişimcilere "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te öğrenciler karnelerini aldı
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te öğrenciler karnelerini aldı