        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Baba mesleği besiciliği devlet desteğiyle modern tesise taşıdı

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Edremit ilçesinde yıllardır hayvancılık yapan Lokman Turşak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle kurduğu tesiste besiciliği daha modern şartlarda yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:06
        Baba mesleği besiciliği devlet desteğiyle modern tesise taşıdı
        Ayazpınar Mahallesi'nde baba mesleğini sürdüren 42 yaşındaki Turşak, işini daha modern şartlarda yapmak ve büyütmek amacıyla TKDK'ye başvuruda bulundu.

        Proje kapsamında yüzde 65 hibe desteği almaya hak kazanan Turşak, 20 dönümlük araziye ahır, samanlık, makine ve ekipmanların bulunduğu modern tesis kurdu.

        Daha önce ağılda küçükbaş hayvancılık yapan Turşak, destek sayesinde tüm teknolojik imkanların bulunduğu yeni tesiste büyükbaş hayvancılık yapmaya başladı.

        Kışın hayvanların vücut ısılarının korunabileceği sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonunun sağlandığı bölümlerin olduğu modern çiftliğe kavuşan Turşak, 90 olan büyükbaş hayvan sayısını 250'ye çıkarmayı hedefliyor.

        - "Aslında profesyonel hayvancılığa geçtik"

        Lokman Turşak, AA muhabirine, baba mesleği olan hayvancılığı TKDK destekleri sayesinde artık profesyonel olarak yaptığını söyledi.

        Destek sayesinde modern tesise kavuştuklarını belirten Turşak, "Proje sayesinde işimizi büyüttük. Bölge halkına verilen destekler sayesinde de hayvancılıkta önemli işler yapılacağına inanıyorum. Daha önce babadan kalma küçükbaş hayvancılık yapıyorduk, şimdi ise büyükbaş hayvana geçtik. Aslında profesyonel hayvancılığa geçtik. Projemiz sayesinde Avrupa standartlarında bir tesise kavuştuk." dedi.

        Turşak, tesiste bölgenin iklimine uyum sağlayan hayvanlar seçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Tesisimizde yem depoları, 300 tona yakın karma samanlık var, tavanımız sandviç panel. Bu panel sayesinde hayvanlarımız terleme yapmıyor, çok güzel havalandırma sistemi var. Samanlığımızın alt zemininin rutubet almaması için brandalı sistem yaptık. Bunlar hep TKDK destekleri sayesinde oldu.

        Her zaman işimizi büyütmeye çalışıyoruz. 20 büyükbaş hayvanla işe girmiştik, şimdi 90 hayvana ulaştık. Hedefimiz, büyükbaşta 250 hayvana ulaşmak ve bunun yanında küçükbaş hayvancılığa da başlamak istiyoruz. Küçükbaş hayvancılık için de iklim şartlarımız elverişli. Burada 20 dönüm yerimiz var, nasip olursa güzel projelerle işimizi daha çok büyüteceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

