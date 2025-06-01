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        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN

        2. Lig play-off finali nefesleri kesecek... Artı Değer Van Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulacağı final maçı HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 01.06.2025 - 16:39
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        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
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        SAAT: 19.00

        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        YAYIN: HT Spor Youtube / HT Spor TV

        2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor, Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

        Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor mücadele edecek.

        Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

        Nefes kesen karşılaşmayı HT Spor Youtube ve HT Spor TV ekranlarından takip edebilirsiniz.

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        BATMAN PETROLSPOR, DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ

        2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 34 maçta topladığı 80 puanla Sarıyer'in ardından normal sezonu 2. tamamladı. Grubunda doğrudan finale yükselen kırmızı-beyazlılar, play-off 3. tur maçında Altınordu ile eşleşti. İzmir'deki ilk maçı 1-0 kazanan Batman ekibi, evinde ise 1-1 berabere kalarak tur atladı.

        VAN SPOR, LİGİ 5. TAMAMLADI

        2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 62 puanla play-off oynamaya hak kazanan Van Spor, normal sezonu 5. tamamladı. Menemen FK ile tek maç eleme usulü oynanan eşleşmede rakibini 3-1'lik skorla geçen Van ekibi, bir sonraki turda da 68 Aksarayspor'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Play-off 3. turda Elazığspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, evinde 4-1 kazanırken, rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı hükmen 3-0 galip sayıldı.

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