        Vanessa Kirby anne oldu - magazin haberleri

        Vanessa Kirby anne oldu

        'The Crown' dizisi ile 'Bay Jones', 'İtalyanca Dersleri' 'Pieces of a Woman', 'Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar' gibi filmlerin yıldızı olan Vanessa Kirby, ilk bebeğini kucağına aldı

        Giriş: 21.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:15
        Anne oldu
        Vanessa Kirby, sevgilisi Paul Rabil ile ilk bebeğine kavuştu. 39 yaşındaki lakros sporu oyuncusu Rabil, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, 37 yaşındaki İngiliz oyuncu Kirby'nin doğum yaptığını duyurdu.

        Vanessa Kirby'nin doğum yaptığına dair söylentiler vardı, ancak şimdiye kadar bu haberi doğrulamamışlardı.

        Paul Rabil, sosyal medya paylaşımında; "Ebeveyn olmanın insanı hem yavaşlattığını hem de aynı anda uyandırdığını öğreniyorum. Herkesin sağlığı için, her gün annenin muazzam sevgisiyle uyanabildiğim için ve artık seni hayatımızda bulundurabildiğimiz için minnettarım" ifadesini kullandı.

        Vanessa Kirby, ilk olarak 'Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar' filminin haziran ayında yapılan galasında büyüyen karnıyla kamera karşısına çıkarak hamileliğini duyurmuştu.

        Vanessa Kirby ve Paul Rabil'in ilk kez Ekim 2022'de New York'ta yürürken görülmesiyle birlikte aralarında bir ilişki olduğu anlaşılmıştı.

