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Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekânı seçilen restoranın eğlenceli hikâyesi

The Shed isimli restoran, o kadar rağbet görüyor ki müşterilerin rezervasyon yaptırması bile haftalarca sürüyor. Ancak işin ilginç yanı; böyle bir restoran gerçekte yok. İşte, algı yönetimine dair eğlenceli bir hikâye...

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  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Vice News haber sitesinin yazarlarından biri olan Oobah Butler, 2018 yılında, dünyanın en çok kullanılen gezi, mekân ve tavsiye sitesi olan TripAdvisor'da yeni bir restoran kaydı açtı.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Butler, The Shed (Kulübe) isimli restoran için bir web sitesi hazırladı ve sosyal medya hesapları açtı. Yalnız ortada bir sorun vardı; böyle bir restoran gerçekte yoktu. Bu, tamamen Butler'un bir oyunuydu.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Butler, inandırıcı olması için sosyal medya hesaplarından yemek fotoğrafları paylaştı lâkin bunlar gerçek yemek bile değildi! Örneğin, güzel bir yemek gibi gözüken lezzetli tabak aslında bir tuvalet tabletinden yapılmıştı.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Restoranın tanıtımında "yalnızca rezervasyonla hizmet vermekte olan" bir restoran olduğu yazıyordu ve Butler arkadaşlarına, TripAdvisor'a girip hayali restoran hakkında pozitif eleştiriler yazmasını istedi.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Web site algoritması gereği, olumlu yorumlar arttıkça restoranın puanı da arttı ve insanlar rezervasyon için aramaya başladı. Butler, arayanlara çok dolu olduklarını ve önlerindeki 6-7 haftanın da böyle geçeceğini söyledi.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Butler, bu yalanı sürdürerek restoranı, TripAdvisor'da 5 tam puan ve mükemmel yorumlarla Londra'nın bir numaralı restoranı haline getirdi. 
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Butler, haftalar sonra sıra bekleyen müşterileri arayarak restoranın sonunda müsait olduğunu söyledi. Bunu duyan müşteriler çok mutlu oldu; kimi müşteriler, bu özel deneyim için Paris'ten geldi.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Tabii ki ortada gerçek bir restoran yoktu ancak Butler'un zekâsı vardı! Butler, arka bahçeye açılan küçük ancak harabeden hallice olan bir evi restorana çevirdi. Bahçeyi dekore etti ve yemek servisi için hazırlık yaptı.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Böylesine şık bir restoran için "çok özel" yemekler seçildi. Butler, marketten dondurulmuş çeşitli yemekler aldı.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Müşteriler geldiğinde onları bu özel deneyim için bahçeye götürürken gözlerini bağladı. Bir arkadaşı DJ'lik yaptı ve müşterilere, mikrodalgada ısıtılan yemekler servis edildi.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Belki tam burada, Butler'un oyununun açığa çıktığı fikrine kapılmış olabilirsiniz ancak durum hiç de öyle olmadı. Müşteriler, restoranı o kadar beğendi ki, genel görüş şöyledi: Londra'nın en iyi restoranında bu deneyimi yaşamak harikaydı.
  • Var olmadığı halde Londra'nın en iyi mekanı seçilen restoranın eğlenceli hikayesi

    Oldukça eğlenceli ancak bir o kadar da ilginç olan bu hikâye, bize iki ders veriyor; algı yönetimi her şeyi değiştirebilir ve internette yer alan her şey gerçek değildir... 

     

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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