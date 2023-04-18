Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia

1920 yılında hayatını kaybeden iki yaşındaki Rosalia'nın bedeni o kadar iyi korunmuş ki küçük kızın sarı saçları hatta fiyonk tokası bile duruyor! Rosalia, tabutunun içinde uyuyormuş gibi gözüktüğü için ona Uyuyan Güzel deniliyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia

    Rosalia Lombardo, 1920'de zatürreden öldüğünde sadece iki yaşındaydı. Erken ölümü babasını o kadar üzdü ki, ünlü mumyacı Alfredo Salafia'ya başvurdu ve kızının vücudunu korumasını istedi. Yetenekli bir tahnitçi olan Salafia, Rosalia üzerinde o kadar mükemmel bir operasyon gerçekleştirdi ki küçük kız, ölümünün ardından geçen 100 yıl sonra bile tabutunda uyuyormuş gibi gözüküyor. 
  • Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia

    İtalya'nın Palermo kentindeki Capuchin Yeraltı Mezarları müzesinde sergilenen ve Uyuyan Güzel lakaplı Rosalia, dünyanın en iyi korunmuş mumyalarından bir tanesi; küçük kızın yanakları şişkin, sarı saçları ipek bir fiyonkla bağlanmış hatta röntgen sonuçları, iç organlarının bile sağlam olduğunu söylüyor.

    Küçük kıza dair daha ilginç bir detay ise onu ziyaret etmek için müzeye gelen turstler, Rosalia'nın göz kırptığına dair yemin ediyor!
  • Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia

    Mahzende değişen sıcaklıklıkların göz kapaklarının büzülmesine ve yanıp sönme etkisi yaratmasına neden olduğu düşünülüyor. Ancak müzenin yöneticisi Dario Piombino-Mascali'nin farklı bir teorisi var.

    Fotoğraf: İtalya Yeraltı Mezarları
  • Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia

    Piombino-Mascali, Rosalia'nın yanıp sönen gözlerinin, pencerelerden gelen ışığın ona çarpma açısından kaynaklanan optik bir yanılsama olduğuna inanıyor. Gün ilerledikçe ve ışığın yönü değiştikçe, Rosalia gün boyunca birkaç kez gözlerini açıp kapatıyor gibi görünüyor.

    Fotoğraf: İtalya Yeraltı Mezarları
  • Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia

    Müze müdürü Mascali, 100 sene önce küçük kızı bozulmayacak şekilde mumlayan sırrın peşine düştü; Alfredo Salafia'nın gizli formulünü bulmak için yaşayan akrabalarının izini sürdü ve ona ait gizli prosedürünü kaydettiği belgeleri buldu.

    Fotoğraf: İtalya Yeraltı Mezarları
  • Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia

    Vücudu tamamen kurutmak için iç organların çıkarıldığı ve boşlukların natron tuzlarıyla doldurulduğu tipik mumyalamanın aksine Salafia; vücutta küçük bir delik açtı ve formalin, çinko tuzları, alkol, salisilik asit ve gliserin karışımı enjekte etti. Karışımdaki her bileşen benzersiz bir iş yaptı.

    Fotoğraf: İtalya Yeraltı Mezarları
  • Sarı saçları ve tokasıyla uyuyormuş gibi duran 100 yıllık mumya Rosalia

    Formalin tüm bakterileri öldürdü, gliserin vücudunun kurumamasını sağladı ve salisilik asit etindeki tüm mantarları yok etti. Sihirli bileşen, Rosalia'nın vücudunu katılaştıran ve yanaklarının ve burun boşluklarının çökmesini engelleyen çinko tuzlarıydı.

    Fotoğraf: İtalya Yeraltı Mezarları

    Kaynak: Amusing Planet

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.