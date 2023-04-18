İtalya'nın Palermo kentindeki Capuchin Yeraltı Mezarları müzesinde sergilenen ve Uyuyan Güzel lakaplı Rosalia, dünyanın en iyi korunmuş mumyalarından bir tanesi; küçük kızın yanakları şişkin, sarı saçları ipek bir fiyonkla bağlanmış hatta röntgen sonuçları, iç organlarının bile sağlam olduğunu söylüyor.

Küçük kıza dair daha ilginç bir detay ise onu ziyaret etmek için müzeye gelen turstler, Rosalia'nın göz kırptığına dair yemin ediyor!