Joe Metheny, her zaman sert biri olmuştu. Çok genç yaşta ölen bir baba ve altı çocuğuna bakmak için çok çalışan bir ailenin ihmal edilmiş çocuğuydu. Bunun dışında Joe'nin ailesi hakkında pek bir şey bilinmiyor.

1973 yılında yani Joe 18 yaşındayken orduya katıldı. Annesi, oğlunun hiçbir zaman Vietnam'a gitmediğini iddia etti. Joe, orada çok kısa bir süre geçirmişti ancak bu süre içerisinde uyuşturucu bağımlısı olmuştu.

Ordudan ayrıldıktan sonra Metheny, kereste fabrikalarında ve kamyon şoförü olarak mavi yakalı işlerde çalıştı. Hatta, bir ilişkisi ve bu ilişkisinden bir oğlu oldu.