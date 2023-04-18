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Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikâyesi

Kötü bir çocukluk geçiren ve uyuşturucu bağımlısı olan Joe Metheny, kız arkadaşı tarafından terk edilince bütün dengesini yitirdi ve arka arkaya cinayet işlemeye başladı. Hatta kurbanlarının etini domuz eti ile karıştırarak hamburger olarak satıyordu.

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  • Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi

    Joe Metheny, her zaman sert biri olmuştu. Çok genç yaşta ölen bir baba ve altı çocuğuna bakmak için çok çalışan bir ailenin ihmal edilmiş çocuğuydu. Bunun dışında Joe'nin ailesi hakkında pek bir şey bilinmiyor. 

    1973 yılında yani Joe 18 yaşındayken orduya katıldı. Annesi, oğlunun hiçbir zaman Vietnam'a gitmediğini iddia etti. Joe, orada çok kısa bir süre geçirmişti ancak bu süre içerisinde uyuşturucu bağımlısı olmuştu.

    Ordudan ayrıldıktan sonra Metheny, kereste fabrikalarında ve kamyon şoförü olarak mavi yakalı işlerde çalıştı. Hatta, bir ilişkisi ve bu ilişkisinden bir oğlu oldu.
  • Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi

    Her şeyi tetikleyen olay ise 1994 yılında oldu. Güney Baltimore'da kız arkadaşı ve oğluyla yaşayan Joe, bir kamyon şoförü olarak uzun seyahatlere çıkıyordu. Günlerden bir gün, seyahatini tamamlayarak eve geldi ancak ne kız arkadaşı vardı ne de o oğlu.

    Joe gibi kız arkadaşının da uyuşturucu problemleri vardı Joe, sevgilisinin başka bir adamla sokakta yaşamak için onu terk ettiğine inanıyordu. Öfkeden deliye dönen Joe, günlerce kız arkadaşını aradı; gitmiş olabileceği her köprüye baktı.
  • Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi

    Köprünün altında karısını değil, onu tanıdığına inandığı iki evsiz adamı buldu. Ailesinin nerede olduğunu bildiklerine dair hiçbir işaret vermeyince, yanında getirdiği baltayla ikisini de öldürdü. O sırada tüm yaşananlara şahit olan bir balıkçı vardı. Joe adamı fark etti ve onu da öldürdü. Bazı insanlar bu ilk üç cinayeti tutku suçu olarak görüyor, ancak daha sonraki cinayetler "zevkten" işlenecekti. Joe, paniğe kapıldı ve her üç cesedi de nehre attı.
  • Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi

    Polis, Metheny'yi köprünün altında iki kişiyi öldürmekten tutukladı ve bir buçuk yıl ilçe hapiste yargılanmayı bekledi. Ancak, cesetleri yakındaki nehre attığı ve müfettişlerin onları bulamadığı için tüm suçlamalardan beraat etti.

    Bu sırada Joe, kayıp ailesini bulur gibi oldu. Kız arkadaşı, uyuşturucu problemi olan yeni sevgilisiyle şehrin diğer ucuna taşınmış ancak polise yakalanmışlardı. 6 yaşındaki oğulları ise çocuk ihlali yüzünden devlet korumasına alınmıştı.
  • Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi

    Duruşmasını bekleyerek bir buçuk yıl geçirmiş olmasına rağmen, hapis cezası Joe Metheny'yi yavaşlatmak için hiçbir şey yapmamıştı. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Metheny, kayıp kız arkadaşı hakkında kendisine bilgi vermeyen iki seks işçisini öldürdü. Ancak bu kez, cesetlerini atmak için daha iyi bir fikri vardı.

    Metheny cesetleri nehre atmak yerine eve getirdi. Orada onları parçaladı ve en etli kısımlarını kaplarda sakladı. Dondurucusuna sığmayanları, çalıştığı palet firmasının sahip olduğu bir kamyon parkına gömdü.  
  • Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi

    Sonraki hafta sonları, öldürdüğü seks işçilerinin etini sığır eti ve domuz etiyle karıştırarak küçük köfteler haline getirdi. Yol kenarında açtığı küçük bir mangal tezgahında bu köfteleri satmaya başladı.

    Bu süre zarfında müşterilerin hiçbirisi arasında insan etinin de olduğu bir hamburger yediklerinin farkında değildi. Ne zaman "özel ete" ihtiyaç duysa ya hayat kadınlarını ya da bir serseriyi öldürüyordu.
  • Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi

    Joe Metheny nihayet 1996'da Rita Kemper adlı olası bir kurban pençelerinden kaçmayı başardığında ve doğruca polise koştuğunda yakalandı.

    Sorgulaması sırasında Metheny isteyerek bir itirafta bulundu. Cinayetlerinin her biri hakkında ayrıntılar verdi, hatta birkaç yıl önce balıkçının öldürülmesinden bahsetti. İtirafına göre 10 kişiyi öldürdü. Yetkililer, onu yakalamasalardı orada duracağına inanmak için hiçbir neden olmadığını söylüyor.
  • Kurbanlarından hamburger yapan seri katil Joe Metheny ve ürkütücü hikayesi

    Sonunda, bir jüri onu suçlu buldu ve Metheny'yi ölüme mahkum etti. Ancak, bir yargıç 2000 yılında bu kararı bozdu ve iki kez müebbet hapis cezasına çevirdi.

    Joe, hiçbir zaman yaptıklarından pişman değildi. Yaptığı her şey için Tanrı onu cehenneme gönderecekse zevkle gideceğini söylüyordu. Hatta kız arkadaşı ve onun sevgilisini de öldürmediği için çok pişmandı. 

    Joe, 2017 yılında 62 yaşındayken gardiyanlar tarafından hücresinde ölü olarak bulundu.

    Kaynak: All That Interesting, A Little Bit Human

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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