Sonunda, bir jüri onu suçlu buldu ve Metheny'yi ölüme mahkum etti. Ancak, bir yargıç 2000 yılında bu kararı bozdu ve iki kez müebbet hapis cezasına çevirdi.

Joe, hiçbir zaman yaptıklarından pişman değildi. Yaptığı her şey için Tanrı onu cehenneme gönderecekse zevkle gideceğini söylüyordu. Hatta kız arkadaşı ve onun sevgilisini de öldürmediği için çok pişmandı.

Joe, 2017 yılında 62 yaşındayken gardiyanlar tarafından hücresinde ölü olarak bulundu.

