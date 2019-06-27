Balıkesir’de 12 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 26 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre; ailesine organ bağışı vasiyetinde bulunan U.İ'nin yakınları bağış için başvurdu. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ekibi nakil için işlemlere başladı.

İstanbul Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi kalp nakli ekipleri T.C. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek nakli ekipleri ve Bursa Acıbadem Hastanesi karaciğer nakil ekipleri de karayolu ile Balıkesir’e geldi.

Hayatını kaybeden gençten alınan kalp, karaciğer, böbrekler ve kornealar 6 hastaya can verdi.