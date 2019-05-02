Nisan ayı elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu. Buna göre nisan ayında yaklaşık 24 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Sudan elektrik üretimi yüzde 41.7 pay ve yaklaşık 9 milyar 968 milyon kilovatsaatle rekor kırdı. Suyun toplam üretimdeki payı, önceki yıllarda yüzde 20-30 aralığında seyrediyordu.

Su, ithal bir kaynak olan doğalgazın payının azalmasına yardımcı oldu. Nisan ayında doğalgazdan yalnızca 3.1 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Doğalgazın toplam üretim içindeki payı yüzde 13.1 olarak kayıtlara geçti. Önceki yıllarda doğalgazın payı yüzde 40’lara kadar çıkıyordu.

Peki, yerli kömürün payı ne oldu? Yerli kömürden üretim, doğalgazı geçti. Nisan ayında linyitten 3.5 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam içindeki payı yüzde 14.6 oldu.

“PEK RASTLANMAYAN BİR OLAY”

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, sudan elektrik üretimin aylık yüzde 41.7’ye ulaşmasının son derece önemli olduğunu belirterek, barajlara yılın ilk 4 ayında uzun yıllar ortalamasının üstünde yüzde 105.5 oranında su geldiğini, doğal olarak da sudan elektrik üretiminin arttığını söyledi. Geçen yıla göre de ilk 4 ayda 1.6 kat fazla geldi.

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: