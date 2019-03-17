Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



"Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi"



- "Açık teklif yöntemiyle e-ihale usulünün getirilmesinin ardından sistemdeki kayıtlı üye sayısı 360 bine ulaştı"



- "Geçen yıl 16,8 milyon lira değerinde tasfiyelik eşya ve araç Türk Kızılay ve AFAD gibi kurumlara bedelsiz tahsis edildi"





Sürecek...