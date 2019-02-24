Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Mehmetcan Örseloğlu, yaklaşık 30 yıldır bu sektörde olduğunu ilk kez bu sene hamsinin fiyatının sürekli yüksek seyrettiğini söyledi. Vatandaşın genellikle istavrit ve mezgiti tercih ttiğini belirten Örseloğlu ’’Bu saatten sonra daha hamsicilik olmaz. Genellikle istavrit ve mezgit var. Yavaş yavaş da kültür balıkları dediğimiz levrek, çupra, somon ve alabalık gibi balıklar olur. Şubat’ın sonuna yaklaştık. Nisan ayının 15’inde sezon kapanacak. Sezonu değerlendirecek olursak güzel ve verimli geçtiğine inanıyorum. Vatandaş bu sene bol miktarda balık tüketti. Aslında bu sene sezonun başlamasından bu zamana kadar hemen hemen her tekne dolu geldi. 1-2 gün aksaklık olsa bile bol bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Çinekop, Lüfer, Palamut bunlar hamsiyi tüketen balıklar. Ama son zamanlara baktığımız zaman bu sezon boldu. Hamsi, palamut, çinekop olsun bu sene bol geçti. Fakat 30 yıldır bu işin içindeyim, ilk defa hamsinin bu kadar yüksek rakamları gördüğüne şahit oldum. Hamsinin kilosunun 25-30 TL’ye kasasının 300-350 TL satıldığını gördük’’ şeklinde konuştu.
Balıkçılardan Serdar Korkmaz ise 15 gündür tezgâhlarda hamsinin pek görülmediğini ifade ederek ’’İki günden beri hamsi geliyor. Az da gelince fiyat yüksek oluyor. Şu anda hamsinin kilosu 20 TL, 25 TL’ye kadar çıktığını da gördük. Bundan sonra da daha hamsi olmaz. Zaten Nisan ayında yasak geliyor’’ dedi.
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