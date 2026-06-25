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        Haberler Gündem Vatandaşlara Asya Kaplan sivrisineği uyarısı

        Vatandaşlara Asya Kaplan sivrisineği uyarısı

        Düzce Belediyesi yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek haşerelerine karşı em gündüz hem de gece ekipleriyle ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 64 mahalle genelinde sürdürülen ve zararlı nüfusunu en az indirebilmek, aynı zamanda şehri daha yaşanabilir kılabilmek adına ilaçlama çalışmalarında üçüncü tur tamamlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Asya Kaplan sivrisineği uyarısı

        Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekipleri, yaz dönemiyle birlikte haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Gündüz ve gece ekiplerini oluşturan müdürlük, 64 mahalle ve mücavir alanlarda düzenli olarak çalışma gerçekleştiriyor.

        Gündüz ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 64 mahalle ve mücavir alanlarda ahır, foseptik, tuvalet kuyusu, jit alanları ve durgun su birikintileri ilaçlanıyor. Üçüncü tur çalışmalarını tamamlamak üzere olan ekipler, dördüncü tur ilaçlama programı için de hazırlıklarını sürdürüyor. Gündüz 4 ekip ile devam eden çalışmaların yanı sıra gece ilaçlama faaliyetleri de başlatıldı.

        Müdürlük tarafından oluşturulan program kapsamında, sorumluluk alanındaki bölgelerde haftada en az 2 gün olmak üzere 5 araçla ilaçlama gerçekleştiriliyor. İklim şartlarının uygun olması halinde 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında uçkunla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak 3 ay boyunca devam edecek.

        Asya Kaplan Sivrisineğine dikkat

        Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, istilacı bir tür olan Asya Kaplan Sivrisineği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak şu ifadelere yer verdi:

        "Son 5 yılda ülkemizin Kuzey Bölgelerinde yayılan istilacı bir tür olan Asya Kaplanı olarak adlandırılan sivrisinek türü bölgemizde ve ilimizde çoğalmaya, rahatsızlık oluşturmaya devam etmektedir. Bu türün mevcut var olan türlerden farkı temiz suya yumurta bırakabilmesidir. Bu durum bahçe sebzeciliği ve hobi bahçeciliğinin yoğun olarak yapıldığı ilimizde sinek için uygun çoğalma alanları oluşturmaktadır. Hiçbir önleyici tedbir (kapan ya da sineklik) alınmadan depo edilen, biriktirilen sular doğal çoğalma alanları haline gelmektedir. Bu alanları ekiplerin bulması ve ilaçlaması ya da boşaltması ekipler için zorluk teşkil etmektedir. Bu durum popülâsyonun kontrol altına alınmasını ve yok edilmesini zorlaştırmakta, yapılan mücadelenin başarısını sınırlamaktadır."

        Su birikintilerine karşı önlem çağrısı

        Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, aile sağlığı başta olmak üzere çevre ve komşuların sağlığının korunması için su biriktirilen alanların kapalı tutulması gerektiği belirtildi. Açıklamada, biriken suların düzenli olarak boşaltılması veya haftalık olarak değiştirilmesinin sivrisineklerin üreme hızını azaltacağı ifade edilerek, vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.

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