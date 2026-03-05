Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Vatandaşlık maaşı (Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi) son durum nedir, kimler alabilecek, şartları nedir, ödemeler ne zaman başlayacak?

        Vatandaşlık maaşı çalışmalarında son durum nedir? Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?

        Dar gelirli ailelere yönelik "vatandaşlık maaşı" için hazırlanan Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi için çalışmalar sürüyor. Konut piyasası, iklim şartları, iş gücü ve yaş dağılımı gibi birçok kriterin inceleneceği modelde, bölgesel ortalama gelirin altında kalan hanelere nakit destek sağlanması planlanıyor. Tek maaşla geçinen kalabalık ailelerin de programdan yararlanabileceği belirtiliyor. Peki, vatandaşlık maaşı alma kriterleri belli oldu mu, ödemeler ne zaman başlayacak?

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 14:30
        Dar gelirli aileler için “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi için çalışmalar sürüyor. 81 ilin sosyoekonomik yapısına göre belirlenecek modelde, bölgesel ortalama gelirin altında kalan hanelere kira, gıda ve enerji gibi ihtiyaçlar için nakit destek verilmesi planlanıyor. Sistemin 2026’da bazı illerde pilot olarak başlaması, 2027’de ise tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. Peki, kimler vatandaşlık maaşı alabilecek, ödemeler ne zaman başlayacak?

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR

        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.

        VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.

        Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.

        VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.

        Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:

        GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.

        Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
