Vazelinin faydaları 0:00 / 0:00

Kozmetik ürünlerindeki çeşitlilik arttıkça rutin olarak kullandığımız bakım ürünlerinin de sayısı artı. Çoğu insan artık eli için ayrı, vücudu için ayrı, yüzü için ise ayrı nemlendirici ve bakım kremi kullanıyor. Oysa bir süre önce tüm bu alanlar için ortak kullanılan pek çok ürün mevcuttu. İşte bu ürünlerden biri olan vazelinin aslında ne olduğunu, neyden üretildiğini biliyor musunuz? İşte Vazelin Nedir sorusunun cevabı ve Vazelin Faydaları hakkında merak edilen detaylar...

Vazelin Nedir?

Keşfi 1859 yıllarına uzanan vazelin yüz yıllardır kullanılan nemlendirici ve bakım ürünüdür. Vazelin, New Yorklu kimyager Robert A. Chesebrough tarafından 1859 yılında keşfedilmiştir. Robert A. Chesebrough, petrol kuyularında gezerken parafine benzeyen bir maddenin ayağına yapıştığını fark eder. Bu maddeyi incelemeye koyulan Robert A. Chesebrough, ayağına yapışan bu maddenin ayağındaki yaralara ve kesiklere iyi geldiğini fark eder ve bu maddeyi laboratuvarda incelemeye başlar.

Uzun laboratuvar çalışmaları sonucunda petrolden iyice arındırılan bu madde vazelin olarak adlandırılır.

Vazelin Faydaları Nneler?

Vazelinin tam olarak ne işe yaradığı her zaman en çok merak edilen konuların içinde yer alıyor. Gelin hep birlikte Vazelin Faydalarını sıralayarak internette sıkça araştırılan Vazelin Saça Sürülür Mü, Vazelin Cilde Sürülür Mü, Vazelin Kaşa Sürülür Mü gibi pek çok soruyu yanıtlayalım.

Vazelinin tüm dünyada en çok nemlendirici olarak kullanıldığı görülür. Ciltle temas ettiğinde içeriğindeki yoğun yağlı yapının etkisiyle eriyen vazelin vücudunuzun kuru ve çatlak bölgelerin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlar.

Cilt yüzeyine yayılan vazelin ciltte kuru olan bölgeye nemi hapseder ve soğuk hava ile rüzgârla karşılaşıldığında bile vücudun nemini korumasına yardım eder.

Vazelin, özellikle duyan dirsek ve topuk dışarısı ile en çok temas eden bölgelerde oluşan yaraların ve kurulukların iyileşmesine katkı sağlar.

Ciltte rahatlıkla kullanılabilen vazelini tüm bunların dışında bir de kaş ve kirpik bakımında kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Vazelin kaşlarınızı ve kirpiklerinizi bekler. Ancak kirpiklerinize ve kaşlarınıza sürdükten sonra temizliği için oldukça dikkatli olmalısınız. Kirpiklerde ve kaşlarda vazelin kalması yüzünüzdeki gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir.

Manikür yaptıranlar çok iyi bilecektir ki manikür yapılırken zaman zaman tırnak etlerinin kanadığı olur. Tırnak etlerini yumuşatmak için vazelin kullanılabilir.

Özellikle soğuk havalar etkisini gösterdiğinde çok kolay kuruyan ve çatlayan dudakları iyileştirmek için de vazeline başvurabilirsiniz.

Vazelini sadece cildinizde kullanmazsınız. Evinizdeki ahşap eşyaları korumak, deri eşyaları parlatmak ya da herhangi bir yere damlayan boya lekelerini çıkartmak için de vazeline başvurabilirsiniz.

Vazelin Zararları Nelerdir?

Vazelin, kullanan kişilerin cilt tipine göre kötü sonuçlara neden olabilir. Örneğin yağlı cilt tipine sahip kişiler ya da akneye meyilli cilt tiplerinde vazelin akneyi arttırabilir.

Vazelini bir makyaj temizleme ürünü olarak kullanmamalısınız çünkü yoğun yağlı yapısıyla gözeneklerinizin tıkanmasına neden olabilir.